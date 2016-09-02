Товарищеский матч. Гол Жиру принес Франции победу над Италией

В товарищеском матче сборная Франции переиграла команду Италии – 3:1. Счет в этой встрече открыл Антони Марсьяль, после чего равновесие восстановил Грациано Пелле. Победу французам обеспечил точный удар Оливье Жиру, а окончательный результат установил Лайвен Курзава.

Товарищеский матч

Италия – Франция – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Марсьяль, 17; 1:1 – Пелле, 21; 1:2 – Жиру, 28; 1:3 – Курзава, 81.

Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Барцальи (Ругани, 46), Астори, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Монтоливо, 46), Бонавентура (Верратти, 66), Де Шильо (Флоренци, 58), Пелле, Эдер (Белоттти, 75).

Франция: Манданда, Курзава, Косиельни (Умтити, 83), Варан, Сидибе, Матюиди (Сиссоко, 63), Канте, Погба, Марсьяль (Пайе, 46), Жиру (Жиньяк, 46), Гризманн (Дембеле, 63).

Предупреждения: Сидибе, 4.