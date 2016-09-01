Агент: «Локомотив» будет платить треть зарплаты Денисова»

По информации агента Германа Ткаченко, представляющего интересы полузащитника Игоря Денисова, «Локомотив» будет платить треть зарплаты хавбека, а остальные две трети по контракту оплатит московское «Динамо», которому и принадлежит футболист. Об этом он заявил в эфире программы «Все на футбол».

Напомним, что вчера «Локомотив» официально объявил о переходе Денисова. Футболист пополнил ряды железнодорожников на правах бесплатной аренды до конца текущего сезона РФПЛ.

В текущем розыгрыше ФНЛ хавбек сыграл два матча, не отметившись результативными действиями.