Хаманн: «Дортмундская «Боруссия» сможет занять лишь пятое место в Бундеслиге»

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн не верит в то, что дортмундская «Боруссия» добьется успеха в текущем сезоне Бундеслиги.



«Считаю, что «Боруссия» сможет занять лишь пятое место. Они потеряли ключевых футболистов и приобрели игроков с потенциалом. В прошлом сезоне они выступали почти безупречно, но сегодня они остались с пустыми руками. Это сложная ситуация с психологической точки зрения», – сказал Хаманн в интервью tz.



Напомним, что летом «Боруссию» покинули Генрих Мхитарян, Илкай Гюндоган и Матс Хуммельс.