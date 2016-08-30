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  • Галицкий: «Для меня невероятная честь принять сборную на новом стадионе»

Галицкий: «Для меня невероятная честь принять сборную на новом стадионе»

30 августа 2016, 01:12
3

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире программы «8-16» прокомментировал информацию о том, что товарищеский матч сборной России против команды Коста-Рики пройдет на стадионе его клуба.

«Я благодарю Виталия Леонтьевича Мутко за то, что он пошел навстречу и позволил провести на нашем стадионе матч сборной России. Для меня это важно.

Я родился в маленьком поселке в этой стране, я жил в этой стране всю жизнь, заработал здесь деньги, и для меня невероятная гордость принять сборную в первом матче на новом стадионе. Это знак уважения, что я смог построить стадион в стране, где я вырос. Немаловажный момент и в том, что будет полный стадион», – сказал Галицкий.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (3)
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pfrfhgfnmt
1472543732
Сергей Галицкий, это не Сергей Матвиенко. Футбол для него - это футбол.
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KalterJax
1472547892
Побольше бы таких людей как Галицкий в нашем футболе
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ASG
1472548422
Один из немногих шансов посетить этот шикарный стадион
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