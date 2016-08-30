Галицкий: «Для меня невероятная честь принять сборную на новом стадионе»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире программы «8-16» прокомментировал информацию о том, что товарищеский матч сборной России против команды Коста-Рики пройдет на стадионе его клуба.

«Я благодарю Виталия Леонтьевича Мутко за то, что он пошел навстречу и позволил провести на нашем стадионе матч сборной России. Для меня это важно.

Я родился в маленьком поселке в этой стране, я жил в этой стране всю жизнь, заработал здесь деньги, и для меня невероятная гордость принять сборную в первом матче на новом стадионе. Это знак уважения, что я смог построить стадион в стране, где я вырос. Немаловажный момент и в том, что будет полный стадион», – сказал Галицкий.