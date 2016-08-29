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    «Крылья Советов» усилились игроком «Зенита-2»

    Полузащитник «Зенита-2» Вячеслав Зинков продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

    Сообщается, что футболист уже подписал с самарским клубом контракт, одним из условий которого является сохранение за петербуржцами приоритетного права выкупа. По информации источника, сумма сделки составляет примерно 500 тысяч евро.

    Зинков является воспитанником «Зенита» и был капитаном «Зенита-2». В прошлом сезоне ФНЛ он сыграл 33 матча и забили три гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2016 20:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 30 августа 2016, 07:31

      У Зенита и Спартака хорошие команды играют в ФНЛ жаль что не у всех клубов есть вторые команды! Игру хорошую показывают о чем говорит их положение в таблице, так что с этих двух команд можно найти отличное усиление для РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 29 августа 2016, 20:55

      Команда из премьер лиги усилилась игроком из зенит2

      -1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > MEHROJ ЗЕНИТ 30 августа 2016, 04:19

      по определению трансфер ,аренда и любые другие действия не предполагают ослабление команды))

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