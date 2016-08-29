«Крылья Советов» усилились игроком «Зенита-2»

У Зенита и Спартака хорошие команды играют в ФНЛ жаль что не у всех клубов есть вторые команды! Игру хорошую показывают о чем говорит их положение в таблице, так что с этих двух команд можно найти отличное усиление для РФПЛ.
Полузащитник «Зенита-2» Вячеслав Зинков продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
Сообщается, что футболист уже подписал с самарским клубом контракт, одним из условий которого является сохранение за петербуржцами приоритетного права выкупа. По информации источника, сумма сделки составляет примерно 500 тысяч евро.
Зинков является воспитанником «Зенита» и был капитаном «Зенита-2». В прошлом сезоне ФНЛ он сыграл 33 матча и забили три гола.