Мутко: «Планируем проводить матчи сборной на стадионе ЦСКА, в Казани и в Сочи»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, на каких стадионах сборная России будет принимать соперников по товарищеским матчам.

«На стадионе ЦСКА мы планируем провести матчи, но пока им требуется время. Надо провести несколько внутренних матчей.

В ближайшее время мы хотим оттестировать стадион в Казани и провести там игру сборной.

В Сочи планируем к концу года сдать стадион и в феврале–марте там сыграть.

Это наши обязательства и перед ФИФА, и это такая тренировка для служб стадионов», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.