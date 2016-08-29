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  • Мутко: «Сборной России придется проделать большую работу над имиджем»

Мутко: «Сборной России придется проделать большую работу над имиджем»

29 августа 2016, 18:38
6

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборной России в ближайшее время предстоит провести серьезную работу над имиджем национальной команды.

«Лицо футбола – это национальная команда. Нам придется проделать большую работу над имиджем. У нас невысокая посещаемость, уровень и рейтинги трансляций не слишком высоки. Главная задача этого лета – поднять увлеченность людей в футболе.

Все это зависит и от качества игры, и от того поведения, тех сигналов, что есть в обществе. Все делается для развития детского футбола, но это не показывается, все место занимают скандалы», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (6)
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kykyi
1472485503
Первым пунктом в этой программе должно быть- " Выгнать нахер Мудка".
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порт
1472485862
Главная задача этого лета – поднять увлеченность людей в футболе. ================================== Так лето то скоро закончится.
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yorgenbarenz
1472489158
Серьёзную работу над имиджем? А сами что вытворяете? С Турцией(на её поле !),с Ганой и мощной Коста-Рикой играем !Нельзя по-человечески подойти?Ну,там,двустороннюю в сборной провести,Беларусь пригласить и договориться о результативной ничьей.Можно и с Узбекистаном,Казахстаном сыграть....Игроки воспрянут,перестанут дерьмом себя обзывать.На западе напишут,что сборная России поднимается с колен.
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трениришко
1472489357
со своего лица начни
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Андрей Ермошин
1472494370
Свой имидж, господин, вы уже создали, до конца жизни не отмоетесь. Что касается сборной, все зависит от того, что забито в головах футболистов: если на первом месте "бабло" - пиши пропало; если на первом месте честь и гордость за свою страну - имидж наладится, болельщики будут со СВОЕЙ сборной..
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alp
1472494744
ему бы самому проделать такую работу над собой не помешало бы...
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