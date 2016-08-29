Мутко: «Сборной России придется проделать большую работу над имиджем»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборной России в ближайшее время предстоит провести серьезную работу над имиджем национальной команды.

«Лицо футбола – это национальная команда. Нам придется проделать большую работу над имиджем. У нас невысокая посещаемость, уровень и рейтинги трансляций не слишком высоки. Главная задача этого лета – поднять увлеченность людей в футболе.

Все это зависит и от качества игры, и от того поведения, тех сигналов, что есть в обществе. Все делается для развития детского футбола, но это не показывается, все место занимают скандалы», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.