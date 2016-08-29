Промес сравнялся с Рейнгольдом по числу голов за «Спартак»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес, отличившийся в матче пятого тура РФПЛ против «Анжи» (2:0), забил свой 34-й мяч в 68 поединках за московскую команду. Теперь на счету 24-летнего игрока столько же голов, сколько и у экс-нападающего красно-белых Валерия Рейнгольда. Отметим при этом, что ветерану понадобилось для достижения данной отметки 196 встреч.

Таким образом, голландец в настоящее время расположился на 47 месте среди лучших бомбардиров в истории клуба. Напомним, что на днях Промес продлил соглашение со «Спартаком» до 2021 года.