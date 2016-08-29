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  • Каррера: «Чтобы добиться успеха, игроки «Спартака» должен быть воинами»

Каррера: «Чтобы добиться успеха, игроки «Спартака» должен быть воинами»

29 августа 2016, 08:42
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог победной встрече пятого тура РФПЛ против «Анжи» (2:0). Наставник отметил старание своих игроков, а также подчеркнул, что сыгранный на ноль матч является хорошим показателем.

– Рад, что мы победили. Доволен тем, как ребята действовали на поле. Они боролись до конца. Не очень хорошо начали встречу: позволяли махачкалинцам контратаковать. К счастью, соперники не реализовали свои моменты. Затем наши футболисты стали грамотно играть позиционно и уже контролировали ход матча. Но нам пришлось тяжело, когда остались вдесятером.

Понравился настрой игроков. Это был для нас важный поединок. Он должен был показать, чего мы стоим как команда, каких результатов можем добиться. Игра с «Анжи» продемонстрировала: будем сражаться как сегодня и придем к тому, чего мы хотим.

– Вы сказали, что красно-белым пришлось тяжело, когда команда осталась вдесятером. Но со стороны показалось, что серьезных трудностей игроки не испытали...

– Нам было сложно в те моменты, когда соперники разыгрывали стандарты. И еще когда махачкалинцы использовали длинные передачи.

– Это уже ваш «Спартак» или еще «Спартак» Дмитрия Аленичева?

– Это «Спартак». Название клуба говорит само за себя. Чтобы добиться успеха, мы должны быть воинами. Мы должны делать все возможное, чтобы победить.

– Довольны действиями спартаковцев в обороне?

– Можем играть лучше. Но то, что нам не забили – хороший показатель. Вижу, что ребята стараются. И это тоже очень важно.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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SandersMax
1472450120
все верно: ЭТО СПАРТАК! больше говорить ничего и не надо. удачи Спартаку
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acer2003
1472451413
Хорошая игра
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alp
1472456411
началось )))) крера ))воины ))) новый спартаковский стиль )))) чемпионы )))))) настоящие мужыки ))) а как начнутся проигрыши, так карера станет тренеришкой, стиль превратиться в бардак, о золоте уже никто не будет вспоминать, а мужЫков в тарасовке будут поджидать ультрас с дубинами )))
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