Семин: «Постараемся кого-то подписать. Не успеем – ничего страшного»

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб постарается до конца трансферного окна приобрести игроков.

«Усиление необходимо всегда. Надо, чтобы обойма всегда имела большую конкуренцию. Получится ли у нас кого-то приобрести? Осталось всего три дня до закрытия трансферного окна, но если успеем, то обязательно подпишет кого-то. Не успеем – ничего страшного. У нас есть хорошие ребята, которые еще не исчерпали свой потенциал», – сказал Семин в программе «После футбола».