Семин: «Футболисты проявили характер, показали то, о чем мы говорили на установке»

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче пятого тура Премьер-лиги остался доволен игрой своей команды.

– Вы только что вернулись от гостевой трибуны.

– Мы же играем ради болельщиков, мы должны делать все, чтобы наш стадион заполнялся. Мы в долгу перед нашими болельщиками. Сегодня я хотел бы сказать ребятам большое спасибо, они проявили характер и показали то, о чем мы говорили на установке. Хороший футбол был, азартный, хорошую борьбу дали.

– В чем был ваш главный посыл – борьба на всех участках поля?

– Футбол же без этого не бывает, это один из моментов, которые мы должны были выполнять. Они хорошо боролись, с такой командой, как «Краснодар», если будешь играть на расстоянии – нету шансов никаких, там много техничных игроков. Но наши молодцы.