Рейнгольд: «Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил игру нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы в матче 5-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0).

– После прошлого матча от вас досталось Александру Кокорину и Артему Дзюбе. Сейчас они сыграли лучше?

– Лучше. Согласен. Но сколько раз вы видели Кокорина в игре? Он продолжает играть эпизодами. Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед. С такими футболистами не на что рассчитывать в матчах против сильных команда в Лиге чемпионов. Да, с «Амкаром» сыграли нормально. Но с каким пор мы стали по «Амкару» определять силу того или иного футболиста? Кокорин и Дзюба играют пассивно, а вокруг них крутятся другие футболисты. Поэтому они и выглядели неплохо. Но этого недостаточно.