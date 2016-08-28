Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед»

Рейнгольд: «Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед»

28 августа 2016, 14:02
25

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил игру нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы в матче 5-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0).

– После прошлого матча от вас досталось Александру Кокорину и Артему Дзюбе. Сейчас они сыграли лучше?

– Лучше. Согласен. Но сколько раз вы видели Кокорина в игре? Он продолжает играть эпизодами. Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед. С такими футболистами не на что рассчитывать в матчах против сильных команда в Лиге чемпионов. Да, с «Амкаром» сыграли нормально. Но с каким пор мы стали по «Амкару» определять силу того или иного футболиста? Кокорин и Дзюба играют пассивно, а вокруг них крутятся другие футболисты. Поэтому они и выглядели неплохо. Но этого недостаточно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Рейнгольд Валерий
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1472384082
Рейнгольд пустомеля. Объясню почему. Если уж сказал "А", так будь любезен, говори "Б". Если Кокорин и Дзюба - не игроки для больших побед, то перечисли поименно российских нападающих для больших побед.
Ответить
myelementisearth
1472384200
Напрашивается только одна мелодия с матча: "В Пиииитере пить в пиииитере пить, в чееем же секрееет - Кокорин не может забить" :-D
Ответить
Диктор
1472384925
Как ни странно но на этот раз я с ним согласен.
Ответить
TRACTOR
1472384963
Он в чем-то не прав?
Ответить
Taps
1472385608
Коко-инфантильный мальчик для траханья девочек,
в футбол играет плохо. И никогда не заиграет ...
Ответить
BarStep
1472386004
По Кокорину согласен, парень не о чем и ни когда не станет футболистом. А по Дзюбе нет - у него желание и самоотдача есть, его нужно правильно использовать
Ответить
spbultras
1472387187
Этот старый уебан ничего не добился,а лезет в великие эксперты всего и вся
Ответить
84aivengo
1472388060
кокорин если в этом сезоне не выстрелит,то пора списывать,я думаю... тем более после монако спрос вдвойне... сколько уже был в подающих надежду... а дзюба,захочет,заиграет..,все в его "ногах"
Ответить
sevsor
1472388437
Кока давно уже стал конфетным мальчиком, играющим по настроению, а Дзюбу явно переоценили, не вышел из него игрок экстра класса, к великому сожалению, не хватило характера и мастерства.
Ответить
Алексей1988
1472391211
Есть игроки лучше? Вперед тогда, вызывайте. Да что-то тренеры сборной никак не могут лучше то найти. Может ты сам поиграешь и покажешь как нужно забивать? А то все умные такие в интервью.
Ответить
Главные новости
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
2
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
4
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Все новости
Все новости
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
20
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
6
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+