Шавло: «Новый контракт со «Спартаком» позволит Промесу сосредоточиться на футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о продлении контракта между хавбеком Квинси Промесом и московским клубом. Отметим, что новое соглашение с красно-белыми рассчитано на пять лет.

«Это очень хорошая новость для «Спартака». За короткое время Промес стал лидером, его полюбили болельщики. Что еще важнее, он подтверждает свой класс эти два года, забивает, создает. Он играет на очень хорошем уровне. Ему тоже было важно подписать контракт и продолжать играть, в том числе готовиться к чемпионату мира в России со сборной Голландии. Считайте, это еще один стимул. Пять лет – это тот срок, который позволит ему сосредоточиться на футболе», – сказал Шавло.