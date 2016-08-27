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  • Бубнов: «Семин в качестве тренера «Локомотива» лучше, чем Бердыев»

Бубнов: «Семин в качестве тренера «Локомотива» лучше, чем Бердыев»

27 августа 2016, 15:30
18

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении на пост главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, отметив, что данный специалист даст московскому клубу новый импульс.

«Думаю, возвращение Юрия Семина в «Локомотив» в качестве главного тренера должно пойти на пользу команде. Он хорошо знает и игроков, и тренерский штаб, и структуру клуба. К тому же, это опытный специалист, который прекрасно знаком и с российским футболом в целом. И сейчас он возвращается домой и наверняка сумеет дать новый импульс «Локо». Болельщиков новость о возвращении Семина тоже наверняка порадует.

И, на мой взгляд, кандидатура Семина в качестве нового тренера «Локомотива» гораздо лучше, чем кандидатура Курбана Бердыева, который метался из команды в команду», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Бердыев Курбан Семин Юрий Бубнов Александр
Комментарии (18)
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qweewqqweewq
1472301324
опять что-то бубнит в ушах
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Шаен
1472302033
Как же достал бубнов. В каждой бочке затычка!
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Chernyi Lis
1472302727
по моему локо и бердый совместимы..
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порт
1472303730
Само собой я не эксперт, но мне кажется что Сёмин долго не удержится в качестве рулевого кочегар.
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Joko21
1472304172
Как минимум данный шаг нацелен на болельщиков команды. Все на стадион!
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nik55
1472304352
польза будет но не сразу где то через год
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Garrincha58
1472304991
Зенит подписал пенсика и Локобол пенсика им давно пора на даче рыбку ловить
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Алания ни кому продавал
1472306094
приколы всегда приколы приколы
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семечкин
1472307445
БУБЕН ЕСТЬ БУБЕН!!!! ну вот откуда Палыч может "хорошо знать игроков, тренерский штаб и структуру клуба"?)))))) в лучшем случае может быть помнит "на ощущениях" как из раздевалки по коридорам на поле выходить на загородной базе)))))) хотя конечно Сёмина болелы примут лучше, чем Бердыева, который, кстати, нигде не "метался из клуба в клуб".... это корреспондентишки его "метали".... вон, уже один товарищ написал, что КББ день рождения в Казани отмечал.... и не без намёка, что сходил в Рубин, посмотреть нет ли местечка)))))) ну не суки ли????? о чём это я?... ах,да.... колокльчики-бубенчики звенят...))))
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Rustam27
1472309638
Вообще то он хотел сказать, что он сам лучше Бердыева, а ему никто не обращает внимание , как то обидно )
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