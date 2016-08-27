Бубнов: «Семин в качестве тренера «Локомотива» лучше, чем Бердыев»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении на пост главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, отметив, что данный специалист даст московскому клубу новый импульс.

«Думаю, возвращение Юрия Семина в «Локомотив» в качестве главного тренера должно пойти на пользу команде. Он хорошо знает и игроков, и тренерский штаб, и структуру клуба. К тому же, это опытный специалист, который прекрасно знаком и с российским футболом в целом. И сейчас он возвращается домой и наверняка сумеет дать новый импульс «Локо». Болельщиков новость о возвращении Семина тоже наверняка порадует.

И, на мой взгляд, кандидатура Семина в качестве нового тренера «Локомотива» гораздо лучше, чем кандидатура Курбана Бердыева, который метался из команды в команду», – сказал Бубнов.