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  • Бубнов: «Многим кажется, что «Зенит» порвет «Амкар» в клочья, но не стоит спешить с выводами»

Бубнов: «Многим кажется, что «Зенит» порвет «Амкар» в клочья, но не стоит спешить с выводами»

27 августа 2016, 13:40
10

Российский эксперт Александр Бубнов поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура Премьер-лиги «Зенит» – «Амкар».

«Что касается предстоящего матча «Зенит» – «Амкар», то он будет очень напряженным и непростым прежде всего для питерцев, ведь на «Амкар» не так просто настроиться психологически. К тому же, пермяки сейчас не пропускают и идут на втором месте. «Зенит» же, наоборот, теряет очки дома, и в команде продолжается ротация, не все в порядке и в игре в атаке. Почему-то многим кажется, что «Зенит» порвет «Амкар» в клочья, но не стоит спешить с такими заключениями, ведь Гаджи Гаджиев опытный тренер и прекрасно знает, как, имея менее сильный состав, несмотря ни на что обыгрывать соперника с составом куда более сильным», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Rzn_za_cska
1472295385
правильно саша)
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bombardir70
1472295571
Амкар крепкая команда,а в Зените глобальная перестройка и отсутствие связок в нападении! Я бы поставил на Амкар.
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alexis02lion
1472296252
Правильно. Не тот сейчас Зенит чтоб рвать Амкар. Если Уфу порвать не смогли, то тут пермяки закроются в обороне, а на контрах могут и поймать. Полностью согласен, что матч будет напряженным, а интрига будет скорее всего до самого конца.
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seawave
1472296301
Бубен, иди в бубен.
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Joko21
1472297280
Зенит сейчас играет слабо, в команде перестройка. А вот Амкар на подъеме! Как минимум Амкар не проиграет на мой взгляд
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Сахалинец за Зенит
1472300911
Посмотрим кто победит. Много хвалят Амкар. Если Зенит быстрый гол забьет, то Зенит победит с крупным счетом. Если не забьет, то по нулям сыграют.
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Kurp
1472303634
Зенит обычный колхозный клуб, не нужно, что-то придумывать о его величии, это было когда-то, а сейчас обычный середняк , который иногда побеждает с помощью судейства, если оно будет объективное, то будет ничья.
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shurik45
1472304314
В кубке Волга просто уничтожит Амкар)
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Саня БУБА
1472305298
....соглашусь с тезкой....будет по нулям!
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