Бубнов: «Многим кажется, что «Зенит» порвет «Амкар» в клочья, но не стоит спешить с выводами»

Российский эксперт Александр Бубнов поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура Премьер-лиги «Зенит» – «Амкар».

«Что касается предстоящего матча «Зенит» – «Амкар», то он будет очень напряженным и непростым прежде всего для питерцев, ведь на «Амкар» не так просто настроиться психологически. К тому же, пермяки сейчас не пропускают и идут на втором месте. «Зенит» же, наоборот, теряет очки дома, и в команде продолжается ротация, не все в порядке и в игре в атаке. Почему-то многим кажется, что «Зенит» порвет «Амкар» в клочья, но не стоит спешить с такими заключениями, ведь Гаджи Гаджиев опытный тренер и прекрасно знает, как, имея менее сильный состав, несмотря ни на что обыгрывать соперника с составом куда более сильным», – заявил Бубнов.