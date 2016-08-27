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Промес подписал новый контракт со «Спартаком»

27 августа 2016, 12:45
24

«Спартак» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Квинси Промесом. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.

«Конечно же, очень рад сегодняшнему событию в моей жизни. Не раз повторял, что счастлив в «Спартаке» и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов. И если прежде учил русский с помощью моих друзей-партнеров, то с недавнего времени расширяю свой словарный запас с преподавателем», – прокомментировал подписание голландец.

Отметим, в прошлом сезоне Промес провел 32 матча в составе «Спартака», в которых забил 18 мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (24)
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oyabun
1472291761
Поздравляю Промеса, Спартак и всех нас, болельщиков с этой долгожданной новостью! Промес, верим!!!
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REDWHITE_
1472292081
Отлично!!! Теперь будет радовать Рекордсмена и Лодыркина!!
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семенчик
1472292244
Отлично!!!!
Ответить
Apocalypse
1472292760
Ну наконец-то!
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1472296168
ДОСТОЙНЫЙ ИНОСТРАНЕЦ....НЕ БЕГУНОК ЗА ЛИШНИМ ЦЕНТОМ...УДАЧИ НА ПОЛЕ И В ЖИЗНИ
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Joko21
1472297127
Уедет за огромные деньги в будущем в один из топовых клубов! Если продолжит в том же духе! Удачи ему!
Ответить
bzfar
1472298893
Красава! Промесу не потерять желание так же играть! Один из запоминающихся игроков!
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MaxSpartakM
1472299220
Хорошая новость, да и он сам понимает, что этот сезон будет золотым, состав подобран качественно и ровно! Есть конкуренция на всех позициях, это радует
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Диктор
1472300205
Для нас хорошая новость.А вот зенька Гарая продает.Тоже в принципе неплохая для нас новость.
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ivanthebest
1472300991
Отлично. Мы этого довольно долго ждали. Ещё больше забитых мячей пожелаю и уже наконец какой-нибудь титул взять. Куинси этого достоин как никто другой.
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