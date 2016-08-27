Промес подписал новый контракт со «Спартаком»

«Спартак» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Квинси Промесом. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.

«Конечно же, очень рад сегодняшнему событию в моей жизни. Не раз повторял, что счастлив в «Спартаке» и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов. И если прежде учил русский с помощью моих друзей-партнеров, то с недавнего времени расширяю свой словарный запас с преподавателем», – прокомментировал подписание голландец.

Отметим, в прошлом сезоне Промес провел 32 матча в составе «Спартака», в которых забил 18 мячей и отдал пять результативных передач.