Гвардиола: «Возвращение в Барселону – особый момент для меня»

Главный тренер«Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что с особенными чувствами ожидает свое возвращение в Барселону, где его команда проведет матч с одноименным клубом в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Не буду отрицать, что для меня возвращение в Барселону станет особенным моментом. В этом городе я вырос, начал свою карьеру и провел много лет. Конечно, приезд туда на матч станет эмоциональным моментом. Но это в моей жизни уже происходило», – заявил Гвардиола.