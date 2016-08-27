Венгер: «Увидите, сколько трансферов будет в ближайшие дни. Возможно, больше, чем когда-либо»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о том, что заставляет клубы активно себя вести на трансферном рынке.

«Люди стали зависимы от новостей. Мы живем в обществе, где нам постоянно нужны новые лица, надежды на будущее. Вы хотите и мечтать, и испытывать страх, потому что другие клубы покупают игроков, а ваш – нет.

Если, например, посмотреть на прошлый сезон, то необязательно клуб, купивший больше других, опередил конкурентов. Увидите, сколько трансферов будет в ближайшие три–четыре дня. Это будет удивительно. Возможно, больше, чем когда-либо», – сказал Венгер.