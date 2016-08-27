Семин: «Скорее всего, усиления стоит ждать уже зимой»

Новый главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о трансферной кампании клуба и возможных изменениях состава.

– Собираетесь ли что-то сразу менять в тактике, составе?

– Менять ничего не будем, сейчас нужно понять, какова реальность и в каком состоянии находятся те футболисты, которые у нас есть.

– Значит, усиливаться этим летом уже не планируете?

– Сложно сказать, определенные наработки у спортивного директора Игоря Корнеева есть, но ответить конкретно пока не готов. Будем советоваться и смотреть по ситуации. Скорее всего, усиления стоит ждать уже зимой, а сейчас мы хотим получить более качественный анализ тех игроков, которые у нас есть, чтобы тренеры и руководство имели более точную картину, – сказал Семин.