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  • Шнуров: «Вот что «Ленинград» творит. Вчера Семин был на концерте, сегодня он возглавил «Локомотив»

Шнуров: «Вот что «Ленинград» творит. Вчера Семин был на концерте, сегодня он возглавил «Локомотив»

26 августа 2016, 23:16
13

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».

«Вчера Юрий Павлович был на концерте, а сегодня читаю в новостях – «Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении главным тренером команды Юрия Семина, под руководством которого «железнодорожники» два раза выиграли чемпионат России и взяли четыре Кубка страны». Вот что «Ленинград» творит. Поздравляю!» – написал Шнуров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (13)
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Георгий 07 01 93 рус
1472246165
побухал и на работу!!!!!
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Axe111
1472252528
Шмурнов, хорош красить губы, если ты так переживаешь за Российский футбол, как ты рвешь связочки свои в чемпе Италии или Испании, обратись к М. у.д.к.о з.а.е.б.а.л. строить из себя про футбольного, памада губная
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bumer_moscow
1472276491
Ждем побед.
Ответить
Lev Aleks
1472277148
походу Аркадий Паравозов тоже матерится)))))
Ответить
Diesel133
1472281446
ахах класс)))
Ответить
mdu86
1472283387
Красавчики!
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1472284820
Зарядился на сезон... матюками в т.ч.
Ответить
Wolk36
1472284831
Вперёд,Семин!!!
Ответить
ЖОРРО
1472288749
Серёга ху...л суть!))
Ответить
Kosmotoga
1472298897
только уёбки слушают такое говно как ленинград
Ответить
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