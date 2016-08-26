Шнуров: «Вот что «Ленинград» творит. Вчера Семин был на концерте, сегодня он возглавил «Локомотив»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».

«Вчера Юрий Павлович был на концерте, а сегодня читаю в новостях – «Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении главным тренером команды Юрия Семина, под руководством которого «железнодорожники» два раза выиграли чемпионат России и взяли четыре Кубка страны». Вот что «Ленинград» творит. Поздравляю!» – написал Шнуров.