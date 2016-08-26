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Промес: «Да не знаю я, кто такой этот Бердыев»

26 августа 2016, 22:11
13

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что не владеет информацией о Курбане Бердыеве, который мог стать главным тренером москвичей.

– Пока Каррера не принял команду, каждый день появлялись новости: «Бердыев вот-вот возглавит «Спартак». Вас это нервировало?

– Да не знаю я, кто такой этот Бердыев... Тренер «Ростова» – вот и вся информация.

– Не читали о нем статьи в интернете из любопытства?

– Нет. Он, конечно, заслуживает самых добрых слов за то, что сделал с «Ростовом». Но к «Спартаку» он отношения не имел и не имеет. У нас теперь есть Каррера, и я готов говорить о нем, но не о посторонних, – сказал Промес.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (13)
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UmbroDon
1472243561
А кто такой Промес?
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Garrincha58
1472245030
черномазый засланец
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Михас007
1472245858
А ты козел
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семенчик
1472250462
Красавчик Промести!
Ответить
MaxSpartakM
1472268910
Нет ни какого Бердыева, забыли, есть Каррера и пока не плохо осуществляет свою деятельность на тренерском мостике, так что давайте прекратим завидовать( болелы сиска и синида) и кстати Амкар сегодня увезет ничью из бомжатника ! Бугагага
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nik55
1472269151
а почему он должен его знать Бердыев что топ-тренер в мире?
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Диктор
1472271642
Хорошо сказал.
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семечкин
1472277999
ну, это Замес немножечко покрасовался)))) поджилки-то тряслись, от возможности на лавку сесть при Бердыеве))
Ответить
REDWHITE_
1472280441
а кто такой бердыев?
Ответить
Kurp
1472303825
А ты кто такой?
Ответить
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