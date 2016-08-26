Промес: «Да не знаю я, кто такой этот Бердыев»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что не владеет информацией о Курбане Бердыеве, который мог стать главным тренером москвичей.

– Пока Каррера не принял команду, каждый день появлялись новости: «Бердыев вот-вот возглавит «Спартак». Вас это нервировало?

– Да не знаю я, кто такой этот Бердыев... Тренер «Ростова» – вот и вся информация.

– Не читали о нем статьи в интернете из любопытства?

– Нет. Он, конечно, заслуживает самых добрых слов за то, что сделал с «Ростовом». Но к «Спартаку» он отношения не имел и не имеет. У нас теперь есть Каррера, и я готов говорить о нем, но не о посторонних, – сказал Промес.