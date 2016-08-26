Гвардиола: «Не скрою, что возвращение в Барселону – особенное событие для меня»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездного матча против «Барселоны» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Не скрою, что возвращение в Барселону – особенное событие для меня. Я вырос там, играл с 13 лет и стал футболистом. Большую часть моей жизни я провел там, я знаю людей, клуб, прессу и большинство игроков.

Я уже пережил эти эмоции с «Баварией». Первый раз очень волнителен, второй раз – это второй раз, а потом это становится обычным», – сказал Гвардиола.