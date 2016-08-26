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  • Промес: «Нет клуба, в который я хотел бы уйти из «Спартака». Мы продолжаем переговоры»

Промес: «Нет клуба, в который я хотел бы уйти из «Спартака». Мы продолжаем переговоры»

26 августа 2016, 21:30
8

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о переговорах о продлении контракта.

«Официальной информации пока нет, но она скоро появится – это все, что я могу сейчас сказать. Нет официального подписания, я еще не подписал контракт. Нет другого клуба, в который я хотел бы уйти. Все, чего я хочу, – это играть в «Спартаке», и скоро наступит ясность. Мы продолжаем вести переговоры, скоро все все узнают», – сказал Промес.

Также футболист поделился мнением о работе Массимо Карреры и своей роли в команде.

«Каррера – очень хороший мотиватор, он учит быть страстными на поле. Если он наблюдает за матчем, то всегда находится на ногах и подсказывает игрокам. Это очень хорошо для нас – быть на пике своей сосредоточенности и отдавать на поле всех себя. Это очень хорошо, что он так ставит себя в команде, это мотивирует нас.

Да, сейчас я изменил свою позицию на ту, где играл всегда. Для меня это нормально. В прошлом сезоне я сам сделал из себя звезду. Я забивал так много голов, что стал лучшим бомбардиром. Все говорят, что я звезда, но я не был звездой, я просто старался помочь своей команде выиграть.

Я также счастлив, когда отдаю голевые передачи, я не хочу быть звездой, я хочу побеждать с командой. Я знаю, что люди все равно смотрят на меня как на звезду, потому что я столько забивал. Это, конечно, комплимент, но команда важнее.

Я думаю, что если мы все будем сохранять командный дух и играть так же, как сыграли с «Краснодаром «, могут произойти замечательные вещи, и мы можем сохранять высшую позицию».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (8)
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Андрей Ермошин
1472236688
Промес для нынешнего Спартака: как палочка - выручалочка, да еще и в связке с проснувшемся Зе Луишем. Потеряют Промеса - прогресса в сезоне не будет, тем более, что усиления состава не предвидится.
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ivanthebest
1472241442
Скромняга) Молодец, так держать и с каждым голом стараться только увеличивать планку забитых мячей, т.к. чем больше Промес будет забивать, тем больше вариантов, что Спартак займёт высокое место.
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GeorgeXIII
1472245864
оставайся в Спартаке
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Axe111
1472252727
М. у.д.к.о. с.ъ.е.б.и.с.ь с Русского спорта, ты свинное е.б.л.о. тупое существо, какие н.а.х.у.й. в реал Оренбурги крылья, анжи и т.д. ты тупое существо
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MaxSpartakM
1472269345
2+1 будет контракт
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