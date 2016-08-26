Промес: «Нет клуба, в который я хотел бы уйти из «Спартака». Мы продолжаем переговоры»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о переговорах о продлении контракта.

«Официальной информации пока нет, но она скоро появится – это все, что я могу сейчас сказать. Нет официального подписания, я еще не подписал контракт. Нет другого клуба, в который я хотел бы уйти. Все, чего я хочу, – это играть в «Спартаке», и скоро наступит ясность. Мы продолжаем вести переговоры, скоро все все узнают», – сказал Промес.

Также футболист поделился мнением о работе Массимо Карреры и своей роли в команде.

«Каррера – очень хороший мотиватор, он учит быть страстными на поле. Если он наблюдает за матчем, то всегда находится на ногах и подсказывает игрокам. Это очень хорошо для нас – быть на пике своей сосредоточенности и отдавать на поле всех себя. Это очень хорошо, что он так ставит себя в команде, это мотивирует нас.

Да, сейчас я изменил свою позицию на ту, где играл всегда. Для меня это нормально. В прошлом сезоне я сам сделал из себя звезду. Я забивал так много голов, что стал лучшим бомбардиром. Все говорят, что я звезда, но я не был звездой, я просто старался помочь своей команде выиграть.

Я также счастлив, когда отдаю голевые передачи, я не хочу быть звездой, я хочу побеждать с командой. Я знаю, что люди все равно смотрят на меня как на звезду, потому что я столько забивал. Это, конечно, комплимент, но команда важнее.

Я думаю, что если мы все будем сохранять командный дух и играть так же, как сыграли с «Краснодаром «, могут произойти замечательные вещи, и мы можем сохранять высшую позицию».