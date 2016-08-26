Семин: «До зимы «Локомотив» останется в нынешнем составе»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что на подписание новых игроков в нынешнее межсезонье практически не осталось времени. По словам наставника, велика вероятность того, что осенний отрезок сезона железнодорожники проведут с ныне имеющимся составом.

«Наверное, на сегодняшний момент трансферы нереальны, осталось всего несколько дней до закрытия трансферного окна. Скорее всего, в этом цикле команда останется в том же составе, если ничего неожиданного не произойдет. Дальше будем работать над этим, к новому году отдельные позиции надо усилить. Какие – покажет время», – сказал Семин.