Виталий Денисов: «Локомотив» старается не думать о четырех матчах без побед»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал, что готов принять участие в поединке пятого тура РФПЛ против «Краснодара», несмотря на возникшие проблемы со здоровьем в предыдущем матче с «Крыльями Советов».

«В матче с «Крыльями» были определенные проблемы со здоровьем, но благодаря нашим докторам, массажистам и физиотерапевтам все решилось. Я готов сыграть с «Краснодаром», но пока не знаю, поставят ли. Если поставят – буду играть. Конечно, с точки зрения любой команды, важно не пропустить, а задача тренеров – настроить нас и поставить правильно игру. Дальше будем действовать так, как будет складываться игра.

Стараемся не думать о том, что не выигрываем уже на протяжении четырех туров. Так же говорят и тренеры. Есть ошибки – мы над ними работаем, где-то что-то получается, где-то нет. Если моменты возникают, значит работа идет в положительном направлении. А уже то, что не реализовываем, – это, конечно, негатив.

Не будем ставить акцент на ком-то определенном в «Краснодаре». У них хорошая команда, которая играет через короткие передачи в комбинационный футбол. Тренеры будут нас готовить, будет теоретическое занятие, где будем разбирать соперника детально. Пока что не было указаний держать кого-то персонально, все будет сказано на теоретическом занятии», – сказал Денисов.