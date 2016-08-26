Венгер: «Можно с уверенностью сказать, что «Арсенал» еще усилится до закрытия трансферного окна»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился информацией касательно приобретений новых игроков в текущий трансферный период. По информации источника, «канониры» в последние дни до закрытия окна намерены потратить 50 миллионов фунтов стерлингов на покупку защитника «Валенсии» Шкодрана Мустафи и форварда «Депортиво» Лукаса Переса.

«Уверен на 99%, что мы сделаем приобретения. Сейчас я настроен более оптимистично, чем раньше, но пока не могу ничего анонсировать. Ожидал, что это будет проще, чем когда-либо, но в реальности пока выходит совсем наоборот. Следующие три дня будут просто сумасшедшими в плане трансферов. Мне приятно видеть наших болельщиков счастливыми, но я стараюсь очень внимательно подходить к вопросам усиления команды», – сказал Венгер.