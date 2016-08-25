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  • Мутко: «У ЦСКА абсолютно проходимая группа, «Ростову» будет сложнее»

Мутко: «У ЦСКА абсолютно проходимая группа, «Ростову» будет сложнее»

25 августа 2016, 21:50
22

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, в котором выступят ЦСКА и «Ростов».

«Жеребьевку обсуждать бессмысленно – на то она и жеребьевка; кто выпал, с тем и играть. В Лиге чемпионов на стадии группового турнира слабых команд уже не бывает, эту аксиому нужно понимать. Но мне кажется, что у ЦСКА абсолютно проходимая группа: и по уровню, и по классу ЦСКА может на равных играть и с «Монако», и с «Тоттенхемом», и с «Байером». Армейцы – лидеры нашего футбола, чемпионы, думаю, ЦСКА по силам выйти из группы, хочется им этого пожелать.

«Ростову», на мой взгляд, эту задачу (выхода из группы) будет решить сложнее – все-таки два гранда «Бавария» и «Атлетико». Мы видим, в какой футбол они играют, «Ростову» с ними будет сложно. Что касается ПСВ – это голландский футбол, а «Аякс» они проходили, все возможно.

Но видя, как играет в последнее время «Ростов» – на каком желании, самоотдаче, хочется надеяться, что им удастся в этой подгруппе удачно выступить. С другой стороны, хочу сказать, что для болельщиков «Ростова» приезд «Баварии», «Атлетико», звезд мирового футбола – это праздник.

Я бы не назвал группу «Ростова» группой смерти. Думаю, «Ростов» может бороться не только с ПСВ, но и с «Баварией», и с «Атлетико». Особенно дома», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Ростов Мутко Виталий
Комментарии (22)
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Rzn_za_cska
1472151772
Не равняй Айякс и псв Наши команды обе в жопе
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UniQueLO
1472152067
В итоге Ростов выйдет неожиданно для всех в плей-офф, а ЦСКА отправится в ЛЕ.
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Диктор
1472152746
Ну ЦСКА точно в ж...,а с Ростовом еще посмотрим.
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zenit888
1472153358
Спасибо за добрые слова о народной команде Ростов, а у ЦСКА каждый год проходимые группы, но потом следует позор и разочарование.
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Kosmotoga
1472153805
цска не выйдет из группы 100 процентов.Команда которая рожает каждую игру счёт 1-0 априори обречена.
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a-rakhmatov
1472155571
Коням, конечно будет легче, но у Ростова есть сила воли к победе....Удачи Ростову и ЦСКА!!!
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джон базелон
1472155688
Мудко так же о сборной России на Евро говорил,что из группы выйдем 100%.Его жизнь ни чему не учит.Пустозвон!
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Mr Abdullaev
1472158188
ЦСКА обязан пройти! ДАГ за вас, в этом турнире! Чего и РОСТОВУ желаю!
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dsg43t
1472166078
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://fur.ly/0/nosov
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triton004
1472170098
Сказал специалист в этом виде спорта
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