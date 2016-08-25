Мутко: «У ЦСКА абсолютно проходимая группа, «Ростову» будет сложнее»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, в котором выступят ЦСКА и «Ростов».

«Жеребьевку обсуждать бессмысленно – на то она и жеребьевка; кто выпал, с тем и играть. В Лиге чемпионов на стадии группового турнира слабых команд уже не бывает, эту аксиому нужно понимать. Но мне кажется, что у ЦСКА абсолютно проходимая группа: и по уровню, и по классу ЦСКА может на равных играть и с «Монако», и с «Тоттенхемом», и с «Байером». Армейцы – лидеры нашего футбола, чемпионы, думаю, ЦСКА по силам выйти из группы, хочется им этого пожелать.

«Ростову», на мой взгляд, эту задачу (выхода из группы) будет решить сложнее – все-таки два гранда «Бавария» и «Атлетико». Мы видим, в какой футбол они играют, «Ростову» с ними будет сложно. Что касается ПСВ – это голландский футбол, а «Аякс» они проходили, все возможно.

Но видя, как играет в последнее время «Ростов» – на каком желании, самоотдаче, хочется надеяться, что им удастся в этой подгруппе удачно выступить. С другой стороны, хочу сказать, что для болельщиков «Ростова» приезд «Баварии», «Атлетико», звезд мирового футбола – это праздник.

Я бы не назвал группу «Ростова» группой смерти. Думаю, «Ростов» может бороться не только с ПСВ, но и с «Баварией», и с «Атлетико». Особенно дома», – заявил Мутко.