Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саввиди продолжит спонсировать «Ростов»

25 августа 2016, 21:22
25

Компания «Группа Агроком», председателем совета директоров которой является Иван Саввиди, продолжит спонсировать «Ростов».

«Сохранить в пятилетнем бюджете компании статью расходов на спонсорскую поддержку футбольного клуба «Ростов» с принятием окончательного решения о сумме поддержки на сезон-2016/17 после определения стратегии развития клуба его учредителем», – говорится в сообщении.

Кроме того, «Группа Агроком» потребовала от «Ростова» не допускать дискредитацию компании со стороны сотрудников клуба. Ранее с критикой в адрес Ивана Савиди выступил бывший тренер донской команды Курбан Бердыев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rrrrr
1472149553
Новость вызывает только уважение
Ответить
Алексей1988
1472150887
ага, как в ЛЧ вышли, так захотели спонсорами быть за те же деньги, что раньше.
Ответить
Black Giz
1472155249
Сука! Простите за мат. За что нам это все?
Ответить
Sergei1968
1472155631
конечно ростов вышел в группу значит денежныи бонус уефа уже заработал.тут он сразу взялся за команду аферист.
Ответить
FanatSerj
1472155817
Лучше бы с Ротенбергами как то договорились, там конечно тоже все хитрожопо, но хоть денег бы нормально дали. А тут выделят три рубля и будет Саввиди пяткой себе в грудь бить, еще и не покричишь на стадионе кто пес.
Ответить
NapaS
1472155969
Если не на словах будет спонсировать, тогда хорошо.
Ответить
a-rakhmatov
1472178875
Проснулся спонсор хреновый, у Ростова должен быть достойный команде сильный спонсор...
Ответить
Cobold
1472187686
Ваня - ты натуральная барыга.
Ответить
Kurp
1472190437
Саввиди не бросит команду, он патриот Ростова. Зря Вы.
Ответить
headdevil
1472203368
Все хотят Ростов теперь. 1,5 года назад все отрекались, а теперь хотят, ушлые псы.
Ответить
Главные новости
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
5
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
5
Все новости
Все новости
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
5
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
5
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
12
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+