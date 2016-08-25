Компания «Группа Агроком», председателем совета директоров которой является Иван Саввиди, продолжит спонсировать «Ростов».

«Сохранить в пятилетнем бюджете компании статью расходов на спонсорскую поддержку футбольного клуба «Ростов» с принятием окончательного решения о сумме поддержки на сезон-2016/17 после определения стратегии развития клуба его учредителем», – говорится в сообщении.

Кроме того, «Группа Агроком» потребовала от «Ростова» не допускать дискредитацию компании со стороны сотрудников клуба. Ранее с критикой в адрес Ивана Савиди выступил бывший тренер донской команды Курбан Бердыев.