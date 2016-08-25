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  • Бубнов: «Ростову» без укрепления состава сложно рассчитывать на что-то на групповом этапе Лиги чемпионов»

Бубнов: «Ростову» без укрепления состава сложно рассчитывать на что-то на групповом этапе Лиги чемпионов»

25 августа 2016, 10:38
28

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что «Ростову» требуется срочное усиление состава, если команда намерена добиться значимых результатов на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Если сравнивать «Ростов» с ЦСКА, то это команды примерно равного уровня. Я бы даже сказал, что линия атаки у «Ростова» выглядит поинтереснее. Другое дело, что «армейцы» в последние годы ничего значимого в Лиге чемпионов не добивались. Без должного укрепления «Ростову» будет сложно на что-то рассчитывать в групповом этапе. Да, он может побороться или даже преподнести сюрприз, но многое будет зависеть от жеребьевки. Ведь ростовчанам с большой долей вероятности попадется очень сложная группа», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Ростов Бубнов Александр
Комментарии (28)
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товрос
1472113418
давайте РОСТОВ не хоронить заранее в прошлом году никто не думал что он займет 2 место в РОССИИ,а еще бы 2 очка и он был бы чемпионом,ЛЕСТЕР в АНГЛИИ не хоронят,а болеют за него всей страной
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Romantic2010
1472114231
Мне вот просто эстетическое удовольствие доставляет смотреть Бердыевский футбол против грандов!!!! буду болеть за Ростов...Будет интересно!!
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mdu86
1472117360
Бубнов говорил, что Ростов и в группу-то не попадёт! Пророк, блин...
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VIPded
1472118637
Бубен, дай денег Ростову!
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Dgad
1472119890
Да усилится бы не помешало,
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Rustam27
1472120316
Иди н...уй Дубнов
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Sergh4
1472121216
Браво Ростов! Творите чудеса и дальше! А мы вас поддержим!
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джон базелон
1472121839
Этот псевдо эксперт Бубнов говорил,что Ростов не пройдёт в групповой этап ЛЧ!Помолчал бы,ГОВ.А кусок!
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Zeff
1472122554
Зенит вот усилился в12 г. Халком и Витселем. Результат: свою игру потеряли , а потом и игроков тоже. А толку чуть. Ростов отличная команда, с отличными игроками, тренером и поставленной игрой. К усилению нужно подходить с большой осторожностью. Не дай вам бог такого Халка.
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Berdchanin
1472126107
Говорящая фамилия у него все-таки . Что он там говорил перед отборочными ЛЧ про Ростов. Он говорил, что Ростов способен играть только с командами уровня РФПЛ
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