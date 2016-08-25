Бубнов: «Ростову» без укрепления состава сложно рассчитывать на что-то на групповом этапе Лиги чемпионов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что «Ростову» требуется срочное усиление состава, если команда намерена добиться значимых результатов на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Если сравнивать «Ростов» с ЦСКА, то это команды примерно равного уровня. Я бы даже сказал, что линия атаки у «Ростова» выглядит поинтереснее. Другое дело, что «армейцы» в последние годы ничего значимого в Лиге чемпионов не добивались. Без должного укрепления «Ростову» будет сложно на что-то рассчитывать в групповом этапе. Да, он может побороться или даже преподнести сюрприз, но многое будет зависеть от жеребьевки. Ведь ростовчанам с большой долей вероятности попадется очень сложная группа», – заявил Бубнов.