Массажист и физиотерапевт «Динамо» будут работать со сборной России

Два представителя «Динамо» будут работать в сборной России. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
«Приглашение в сборную России получили аргентинский физиотерапевт нашего клуба Серхио Габриэль де Сан Мартин и массажист-реабилитолог Рунис Бурханов. Оба специалиста будут совмещать работу в сборной с обязанностями в клубе.
Поздравляем Серхио и Руниса с этим значимым событием и желаем успехов в составе штаба национальной команды на пути к ЧМ-2018», – сказано в сообщении на официальном сайте «Динамо».
Источник: ФК «Динамо»