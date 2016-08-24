Массажист и физиотерапевт «Динамо» будут работать со сборной России

Два представителя «Динамо» будут работать в сборной России. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

«Приглашение в сборную России получили аргентинский физиотерапевт нашего клуба Серхио Габриэль де Сан Мартин и массажист-реабилитолог Рунис Бурханов. Оба специалиста будут совмещать работу в сборной с обязанностями в клубе.

Поздравляем Серхио и Руниса с этим значимым событием и желаем успехов в составе штаба национальной команды на пути к ЧМ-2018», – сказано в сообщении на официальном сайте «Динамо».