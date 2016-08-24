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  • Мутко, Газзаев, Прядкин и Ефремов утверждены кандидатами на пост президента РФС

Мутко, Газзаев, Прядкин и Ефремов утверждены кандидатами на пост президента РФС

24 августа 2016, 19:10
17

РФС утвердил список кандидатов, которые будут участвовать в выборах президента организации.

За пост главы РФС поборются Виталий Мутко, Валерий Газзаев, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

«Кандидаты на должность президента РФС и в исполком РФС вправе подготовить и в установленные избиркомом РФС сроки предоставить свои информационные печатные материалы для последующего размещения на рабочих местах делегатов конференции во время ее проведения», – сказано в заявлении РФС.

Напомним, выборы состоятся 24 сентября.

Источник: РФС
Россия Газзаев Валерий Мутко Виталий Прядкин Сергей
Комментарии (17)
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Taps
1472056020
Даёшь Газ-заева !
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ufos73
1472056466
Странно... Я думал, что вся нечисть собирается только в хеллоуин...
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Виталич
1472056522
пса на хер..
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Garrincha58
1472056537
цирк!!! все и так уже известно, я думаю и сам Газзаев понимает, что он не пройдет. систему не победить на выборах. систему победить можно только одним методом, все знают но никто не может или боится
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fakel-vrn
1472058931
мудко выиграет выборы.... не для того его поставили...чтоб потом он какие то выборы проиграл... мутко продолжит разваливать российский спорт!.. в том числе и футбол)
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+50/-50
1472059408
Мутко имеет мощнейший админресурс. Газзаев имеет голову. Прядкин и Ефремов массовка, для кворума. Газзаева - к аппарату, и огонь.
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ilichkadr
1472059872
Трое против одного- неоспоримый факт, который приведет к победе Мутко. После ЧМ-2018 всем будет по - барабану кто будет главой РФС.
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subbotaspartak
1472060510
Снимай головные уборы, У нас проведутся отборы, Кандидаты: достойные люди, Правда толку у нас не прибудет. Выборы будут демократичные, Победитель самый отличный. В смысле - от предыдущего не отличается, Такая вот демократия получается.
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Vladarg
1472063732
достойнейшие люди.все как один.как непросто будет сделать выбор..
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multiscan
1472064800
Выдвижение Мутко - плевок в лицо армии настоящих футбольных болельщиков!
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