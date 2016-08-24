Мутко, Газзаев, Прядкин и Ефремов утверждены кандидатами на пост президента РФС

РФС утвердил список кандидатов, которые будут участвовать в выборах президента организации.

За пост главы РФС поборются Виталий Мутко, Валерий Газзаев, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

«Кандидаты на должность президента РФС и в исполком РФС вправе подготовить и в установленные избиркомом РФС сроки предоставить свои информационные печатные материалы для последующего размещения на рабочих местах делегатов конференции во время ее проведения», – сказано в заявлении РФС.

Напомним, выборы состоятся 24 сентября.