Шатов: «Желаю молодым игрокам быть уверенным в себе и много тренироваться»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов сегодня побывал на Digital-коробке в Санкт-Петербурге, на которой рассказал о своем способе настраиваться на игры, а также о том, когда он начал заниматься футболом.

– В каком возрасте ты начал играть футбол?

– Мне было 6 или 7 лет. На тренировку в футбольную секцию меня пригласил друг, с которым общаюсь до сих пор. С того момента я в игре.

– У тебя солидный опыт в игре на малых площадках. Как это помогло тебе раскрыться на большом поле?

– Мини-футбольный опыт дал очень многое: скорость, технику, способность быстро принимать решения. Я научился лучше работать с мячом – все это мне очень сильно пригодилось.

– Как ты настраиваешься на важные игры? У тебя есть какой-то свой рецепт?

– Слушаю музыку и думаю, как, в какой ситуации, против какого соперника я буду действовать. У меня нет каких-то специальных ритуалов.

– На что в современных реалиях в первую очередь смотрят скауты?

– Всегда по-разному – зависит от того на какую позицию выбирают игрока. У игрока атаки будут считать количество голов и успешных передач. У полузащитника оценивать скорость в принятии решений и способность выходить из стрессовых ситуаций во время игры. У защитников — как они защищают ворота и как помогают игрокам атаки.

– Что пожелаешь молодым ребятам, которые стремятся стать профессионалами?

– Любить футбол, много тренироваться с максимальной самоотдачей, приходить с улыбкой на каждую тренировку и игру. Быть уверенным в себе. Самое главное — не бояться и не стесняться. Надо показывать, что умеешь и просто быть самим самой.

– Впереди всероссийский отбор К11. Уровень конкуренции будет запредельным. Что нужно показать, чтобы попасть в число лучших игроков?

– Главный тренер сможет легко определить сильнейших – тех, кто обладает лучшим ударом и техникой, тех, кто быстрее принимает решения. Конечно, будет обидно тем, кто не пройдет. Но у парней, которых выберут, появится реальный шанс заиграть на профессиональном уровне.