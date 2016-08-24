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  • Роналду: «В этом сезоне «Реал» вновь постарается выиграть Лигу чемпионов»

Роналду: «В этом сезоне «Реал» вновь постарается выиграть Лигу чемпионов»

24 августа 2016, 17:40
12

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями от финала Лиги чемпионов сезона-2015/16 против «Атлетико», а также заявил, что намерен одержать победу в нынешнем розыгрыше турнира.

– Давайте поговорим про последний финал Лиги чемпионов УЕФА. Какие чувства вы испытываете, когда вспоминаете этот матч?

– Испытал удивительные, уникальные переживания. Мы снова сражались с «Атлетико» – великолепной командой, которая тоже заслуживала победы в Лиге чемпионов. Однако «Реал» был лучше. Нам чуть больше повезло в серии пенальти, это всегда лотерея. Финал стал кульминацией непростого сезона для «Реала». В конечном итоге нам удалось выиграть самый важный трофей на клубном уровне.

– Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов станет для вас 14-м по счету. Что для вас значит этот турнир?

– Играть в Лиге чемпионов – большая честь для меня. Это самый важный турнир. Я лучший бомбардир в его истории, и это делает его еще более значимым для меня. Это особенный турнир и для меня, и для «Реала». В этом году мы постараемся снова его выиграть.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Атлетико Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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cruiff
1472050025
Если в плей-офф опять будут доставать одни вольфсбурги, то все реально.
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susanin62
1472051546
Барселона не даст.
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alexfor
1472051751
в этом году реал обойдется без лч, 2 раза подряд покупать жребий- не слишком нагло?
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Димон Алма-Ата
1472054201
ЛЧ два раза подряд не выигрывают.
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Sergey25121993
1472055697
точно
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овертайм
1472057049
реал станет первым кто два раза возьмет. если судьи не будут против)
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ivanthebest
1472058891
Не знаю, думаю в этом году либо матрасники домучат и возьмут таки чашку, либо Папа Карло затащит с немцами...
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hellkid
1472107182
выиграть вполне по силам, состав сохранен, сыгран, атмосфера в команде прекрасная. тут скорее вопрос к соперникам. Главный конкурент - Бавария.
Ответить
rusti2006
1472137988
Попытка не пытка .
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