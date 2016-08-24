Роналду: «В этом сезоне «Реал» вновь постарается выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями от финала Лиги чемпионов сезона-2015/16 против «Атлетико», а также заявил, что намерен одержать победу в нынешнем розыгрыше турнира.

– Давайте поговорим про последний финал Лиги чемпионов УЕФА. Какие чувства вы испытываете, когда вспоминаете этот матч?

– Испытал удивительные, уникальные переживания. Мы снова сражались с «Атлетико» – великолепной командой, которая тоже заслуживала победы в Лиге чемпионов. Однако «Реал» был лучше. Нам чуть больше повезло в серии пенальти, это всегда лотерея. Финал стал кульминацией непростого сезона для «Реала». В конечном итоге нам удалось выиграть самый важный трофей на клубном уровне.

– Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов станет для вас 14-м по счету. Что для вас значит этот турнир?

– Играть в Лиге чемпионов – большая честь для меня. Это самый важный турнир. Я лучший бомбардир в его истории, и это делает его еще более значимым для меня. Это особенный турнир и для меня, и для «Реала». В этом году мы постараемся снова его выиграть.