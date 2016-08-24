«Спартак» оштрафован на 175 тысяч за поведение болельщиков в матче с «Краснодаром»

«Спартак» оштрафован на 175 тысяч за поведение болельщиков в матче четвертого тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:0). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Спартак» – «Краснодар» санкции таковы. За использование пиротехники болельщиками «Спартака» на клуб наложен штраф в 100 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей – демонстрация несогласованных баннеров красно-белые заплатят 75 тысяч рублей. Кроме того, за выход за пределы технической зоны главного тренера красно-белых Массимо Карреры «Спартак» оштрафован еще на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц.