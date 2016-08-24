Генич: «Вряд ли нынешняя игра «Зенита» может вызывать симпатию у болельщиков»

Футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Вряд ли нынешняя игра «Зенита» может вызывать симпатию у болельщиков из Санкт-Петербурга. Она выглядит рваной, непостоянной и лоскутной. И тому есть как объективные, так субъективные причины.

Первая объективная причина заключается в том, что тренеру, который 12 лет работал в одних условиях, сходу построить новую команду в чужой стране очень непросто. Понятно, что Мирча Луческу неплохо понимает по-русски. По крайней мере, мне кажется, что за столько времени он все же выучил язык и знает, как разговаривать с футболистами и доносить свои требования. Другой вопрос, что убеждать, просить и требовать – это одно, а добиться исполнения всего этого от игроков – совсем другое.

Пока единого понимания у тренера и команды нет. Возможно, на теории или во время тренировок у «Зенита» все четко расписано, но в играх мы видим абсолютно разные таймы. Это говорит о том, что пока команда не до конца понимает тренера», – сказал Генич.