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  • Васильев: «Монако» поможет Франции набрать очки в рейтинге УЕФА в борьбе с Россией»

Васильев: «Монако» поможет Франции набрать очки в рейтинге УЕФА в борьбе с Россией»

24 августа 2016, 11:40
17

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев доволен выходом своей команды в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Мы рады. Это доказательство того, что проект прогрессирует. Это подвиг, что мы играем в Лиге чемпионов дважды в течение трех лет. Я благодарю за это игроков и тренеров. Теперь наша цель состоит в том, чтобы хорошо показать себя в групповой стадии и помочь Франции набрать очки в рейтинге УЕФА в борьбе с Португалией и Россией», – сказал он.

Напомним, что «Монако» в раунде плей-офф турнира обыграл «Вильярреал» с общим счетом 3:1.

Источник: ФК «Монако»
Лига чемпионов Монако
Комментарии (17)
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justozavr
1472028303
не понимаю, почему ребятам с такими кошельками так не хочется развивать клубы в России
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Barsuk52
1472028382
в сочи тоже можно организовать клуб по типу монако и стадион будет после чм
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ZhenjaSAB
1472029689
Вот последние слова мог бы и при себе придержать....
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Boozman
1472030924
Бизнесмен российского происхождения покупает иностранный клуб и говорит, что он будет мешать российским клубам за борьбу за ещё одно место в ЛЧ. Просто браво
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roman230582
1472031108
Не плохо было бы на сайте этот рейтинг опубликовать
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dolf666
1472032560
не надо бороться с Россией, цска сами уступят баллы, не первый год уже кони "отличаются" в лч на "благо" России
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Parham
1472033665
ДА ЛАДНО ТЕБЕ!! СЕГОДНЯ РОСТОВ И ВСЯ РОССИЯ ДАСТ ТЕБЕ ОТВЕТНЫЙ УДАР!!! И ВЕРНЁТСЯ НА 6-е МЕСТО в ТК УЕФА!!!
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firs04
1472034478
Давай вместо Ромы в группу к Ман.Сити, Бавария, ну и ЦСКА (по традиции). Вот тогда и посмотрим на борьбу)))
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андрей андреев
1472040987
Умные люди деньги делают в России,а тратят и скупают клубы,заводы и фабрики у пиндосов и в гейропе. С чего бы это?Мы тут как раз с колен встаём,а они не верят(((
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Alek7183
1472106570
Перебежчик, ещё и такие заявления.
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