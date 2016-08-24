Васильев: «Монако» поможет Франции набрать очки в рейтинге УЕФА в борьбе с Россией»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев доволен выходом своей команды в групповую стадию Лиги чемпионов.



«Мы рады. Это доказательство того, что проект прогрессирует. Это подвиг, что мы играем в Лиге чемпионов дважды в течение трех лет. Я благодарю за это игроков и тренеров. Теперь наша цель состоит в том, чтобы хорошо показать себя в групповой стадии и помочь Франции набрать очки в рейтинге УЕФА в борьбе с Португалией и Россией», – сказал он.

Напомним, что «Монако» в раунде плей-офф турнира обыграл «Вильярреал» с общим счетом 3:1.