Трефилов: «Ну, приехал в футбол Капелло. Он кого-нибудь воспитал?»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов уверен, что отечественные команды должны возглавлять российские специалисты.

– Вы не приветствуете, когда наши гандболисты едут в зарубежные клубы?

– Я открыто им говорю: поедешь ты заграницу, но ты там должен давать результат. Там тебя, дурака, никто не будет учить. Ты никому не нужен. Попросил свои две, три, десять, пятнадцать тысяч – отрабатывай. Здесь, в России, все такие говорливые девушки, а как туда улетают, заграничным тренерам в рот смотрят и слушают. Снимают с них зарплату – молча принимают. Сними зарплату у нас – земной шар переворачивается, и крыша валится. Я этого никогда не пойму.

Почему заграничным тренерам веры больше, чем русским? Он тебя воспитал? Он тебя вел? Я за наших. Только пензюк будет бороться за Пензенскую область. Только кубаноид – за Краснодарский край. Точно так же – россиянин будет биться за Россию.

Ну, приехал в футбол Капелло. Отгрузили, уехал. Он кого-нибудь воспитал? Что-нибудь дал? Как и «Датский гусь». Надо у себя в стране ковыряться и искать увлеченных людей. Я бы даже сказал – немного умалишенных. Которые все свое время бегают за детьми и возятся с ними. Я сейчас спрашиваю у своих: кто напишет имя первого тренера? Пауза. Родной, ты это должен помнить всю жизнь!