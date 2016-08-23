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  • Слуцкий: «Надеюсь, что недостаток звездных трансферов компенсируют болельщики ЦСКА»

Слуцкий: «Надеюсь, что недостаток звездных трансферов компенсируют болельщики ЦСКА»

23 августа 2016, 23:11
11

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что до конца летнего трансферного окна московский клуб больше не будет приобретать новых футболистов.

«Усиления? Я уже говорил, что вряд ли кто-то у нас появится. Мы изначально настраивались на то, что новый сезон пройдет на новом стадионе, и все силы будут брошены на этот важнейший объект в истории клуба. Надеюсь, что недостаток звездных трансферов компенсируют наши болельщики, которые в родном доме будут поддерживать с утроенной энергией», – сказал Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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ivanthebest
1471986822
Ага, ещё наверное и болельщики будут вместо команды в ЛЧ играть... Ой Лёня, марионетка ты конечно ещё та в руках Гинера... В ЛЧ вас опять драть будут нещадно с таким составом и никакие болельщики не спасут...
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Beim
1471988111
Если как Спартак раньше играл на своём поле, будите играть, то у болельщиков энергии лишь по убавиться
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Zeff
1471994508
"Давай,давай".
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1472009350
Лёня, продолжай и дальше утешать себя и болельщиков.
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DUMOH
1472011692
Что меня смешит и тут же удивляет в людях,это их желчь и ее количество соответственно))В коментах все герои,а на деле?Один пишет Слуцкий марионетка,а ты кто в этом мире?Такая же кукла)Другой,что не в свое дело полез,это ты вобще о чем?Он профи в своем деле))
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a-rakhmatov
1472016134
Леня, а что без трансферов никак?!
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СЛАВА 81
1472028579
Это наивно , господа.
Ответить
sour12
1472049935
могли бы хотя бы добазариться Вано ещё арендовать хотя бы...по любому он бы помог.
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Rzn_za_cska
1472163567
где взять энергию с такой игрой....
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