Слуцкий: «Надеюсь, что недостаток звездных трансферов компенсируют болельщики ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что до конца летнего трансферного окна московский клуб больше не будет приобретать новых футболистов.

«Усиления? Я уже говорил, что вряд ли кто-то у нас появится. Мы изначально настраивались на то, что новый сезон пройдет на новом стадионе, и все силы будут брошены на этот важнейший объект в истории клуба. Надеюсь, что недостаток звездных трансферов компенсируют наши болельщики, которые в родном доме будут поддерживать с утроенной энергией», – сказал Слуцкий.