Арустамян: «Спартак» был заложником в переговорах с Бердыевым»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян отметил, что «Спартак» предпринимал максимум усилий в стремлении подписать контракт с Курбаном Бердыевым. Специалист же ставил перед клубом свои требования в ультимативной форме.

«Курбан Бердыев иногда принимает не совсем стандартные решения. Бердыев должен был перейти в «Спартак», но в какой-то момент он то ли передумал, то ли нашлись другие причины, и в итоге получилась некрасивая перед Федуном история.

Думаю, «Спартак» в этой ситуации был заложником. «Спартак» очень хотел Бердыева и прилагал для этого максимальные усилия, но предугадать Бердыева оказалось невозможно. Федун до последнего ждал Бердыева.

Самый очевидный вариант у Бердыева был со «Спартаком», он был абсолютно согласован. Потом начали возникать другие варианты – сборная России, «Локомотив». Возможно, Бердыев просто выбирал из трех вариантов, а в итоге сейчас остался один. У сторон не было проблем по переговорам о контракте, переговоры были масштабнее. Бердыев хотел, чтобы пришли новый спортивный директор и другие функционеры. Это не были переговоры, придет он или не придет. Разговор был такой: я иду, но хочу, чтобы были еще другие мои специалисты», – заявил Арустамян.