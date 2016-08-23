Арустамян: «После некрасивой истории со «Спартаком» у Бердыева остался один путь»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян затронул тему о ближайшем месте работы Курбана Бердыева. По мнению журналиста, специалисту в РФПЛ остается один вариант – подписать контракт с «Локомотивом».

«Будет ли Бердыев в «Локомотиве»? Предсказать Бердыева я уже не берусь. Какие варианты у Бердыева есть в России, кроме «Локомотива»? «Ростов» пока не берем, такой вариант всегда есть. Думаю, Бердыев понимает: чтобы себя реализовать, бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов в ближайшие годы, у него один путь после некрасивой истории со «Спартаком», и это «Локомотив». И не зря фигурирует фамилия Ротенберга, который, судя по прессе, действительно в какой-то степени имеет отношение к «Локомотиву». Зная отношения Бердыева и Ротенберга по «Ростову», это, возможно, случится. Но если в «Спартаке» ты ведешь переговоры с Федуном и можешь подвести именно его, то здесь уже много людей, ведь РЖД – огромная структура», – заявил Арустамян.