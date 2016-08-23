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  • Арустамян: «После некрасивой истории со «Спартаком» у Бердыева остался один путь»

Арустамян: «После некрасивой истории со «Спартаком» у Бердыева остался один путь»

23 августа 2016, 06:01
38

Спортивный комментатор Нобель Арустамян затронул тему о ближайшем месте работы Курбана Бердыева. По мнению журналиста, специалисту в РФПЛ остается один вариант – подписать контракт с «Локомотивом».

«Будет ли Бердыев в «Локомотиве»? Предсказать Бердыева я уже не берусь. Какие варианты у Бердыева есть в России, кроме «Локомотива»? «Ростов» пока не берем, такой вариант всегда есть. Думаю, Бердыев понимает: чтобы себя реализовать, бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов в ближайшие годы, у него один путь после некрасивой истории со «Спартаком», и это «Локомотив». И не зря фигурирует фамилия Ротенберга, который, судя по прессе, действительно в какой-то степени имеет отношение к «Локомотиву». Зная отношения Бердыева и Ротенберга по «Ростову», это, возможно, случится. Но если в «Спартаке» ты ведешь переговоры с Федуном и можешь подвести именно его, то здесь уже много людей, ведь РЖД – огромная структура», – заявил Арустамян.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Бердыев Курбан
Комментарии (38)
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fantom23
1471922309
Что то надоела уже эта Санта-Барбара.........
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Black Giz
1471925595
Нобель, занимайся своим делом. Комментируй, а не слухи собирай, как бабка базарная.
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vladimir-7
1471926096
Локомотив откажется от услуг Бердыра и Ростов его не пригласит к себе, вот и останется этот рвач денег на бобах. Остается ФНЛ или пенсия. Для него сборная России накрылась, его грамотно раскусил и отказался от его услуг Федун и все вместе пустили Бердыра по миру.
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castromen
1471929395
Как ты надоел ара.
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Eighty
1471930933
"Предсказать Бердыева я уже не берусь." (с) Ванга мля.... Инсайдер.....
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subbotaspartak
1471931809
А не зазнался ли Курбан? Иль много хочет в свой карман? Давай, возьми Локомотив Иль спишут быстренько в архив. И докажи, что ты не крайний, Твои победы не случайны.
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momwig_
1471932876
Да, путь ку него только один - обратно в Ростов. В приличное общество с такими манерами уже не пустят...
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yorgenbarenz
1471933333
Шнобель всё знает. Только что некрасивого в истории со Спартаком?Не дали контролировать трансферные деньги ?Чтобы околофутбольные проходимцы не вытворяли аферы,подставляя тренера?
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Pro100Kid
1471935770
Надоели уже эти слухи и размышления от носатого инсайдера
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Kosmotoga
1471940636
Бердыев просто хочет чуть больше чем могут позволить клубы.Как он работал в рубине.Там он полностью определял политику клуба.И менеджером по сути и тренером и мамой и папой был. В спартаке не захотели .А так он не может работать не его стиль.
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