Руководство Ростовской области проводит аудит контрактов «Ростова»

Власти Ростовской области проверяют контракты игроков и тренеров «Ростова». Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

«Я владею на сегодняшний день финансовыми вопросами клуба полностью, исключение составляют некоторые вещи, спрятанные в контрактах.

На сегодняшний день Минимущество Ростовской области, являясь представителем учредителя, затребовало у клуба копии всех контрактов с игроками и тренерами.

Проводится аудит этих контрактов, чтобы полностью понимать суть происходящего в клубе, мы не совсем удовлетворены менеджментом клуба.

«Часть выводов уже сделана, часть будет сделана в ближайшее время, у меня обширный функционал. Некоторые сотрудники будут уволены, будет изменена структура и будут приняты новые сотрудники.

Если ранее совет директоров возглавляли представители бизнеса, то на сегодняшний день его возглавляет заместитель министра спорта области Петр Серов – представитель правительства Ростовской области, то есть основного учредителя клуба.

Не нормальное явление, когда учредитель – правительство, а возглавляет совет директоров представитель бизнес-структур. Есть намерение усилить совет директоров – в него войдут два–три заместителя губернатора.

Мы настояли, чтобы один из юристов клуба был уволен. Ему было дано задание обеспечить заявку по игрокам и тренерам Лиги чемпионов. Он выехал в командировку в Москву, отдал бумаги, развернулся и улетел обратно. Хотя ему нужно было остаться до следующего дня, пока не было бы результата», – сказал Гуськов.