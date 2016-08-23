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  • Руководство Ростовской области проводит аудит контрактов «Ростова»

Руководство Ростовской области проводит аудит контрактов «Ростова»

23 августа 2016, 00:40
18

Власти Ростовской области проверяют контракты игроков и тренеров «Ростова». Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

«Я владею на сегодняшний день финансовыми вопросами клуба полностью, исключение составляют некоторые вещи, спрятанные в контрактах.

На сегодняшний день Минимущество Ростовской области, являясь представителем учредителя, затребовало у клуба копии всех контрактов с игроками и тренерами.

Проводится аудит этих контрактов, чтобы полностью понимать суть происходящего в клубе, мы не совсем удовлетворены менеджментом клуба.

«Часть выводов уже сделана, часть будет сделана в ближайшее время, у меня обширный функционал. Некоторые сотрудники будут уволены, будет изменена структура и будут приняты новые сотрудники.

Если ранее совет директоров возглавляли представители бизнеса, то на сегодняшний день его возглавляет заместитель министра спорта области Петр Серов – представитель правительства Ростовской области, то есть основного учредителя клуба.

Не нормальное явление, когда учредитель – правительство, а возглавляет совет директоров представитель бизнес-структур. Есть намерение усилить совет директоров – в него войдут два–три заместителя губернатора.

Мы настояли, чтобы один из юристов клуба был уволен. Ему было дано задание обеспечить заявку по игрокам и тренерам Лиги чемпионов. Он выехал в командировку в Москву, отдал бумаги, развернулся и улетел обратно. Хотя ему нужно было остаться до следующего дня, пока не было бы результата», – сказал Гуськов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (18)
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KROFF
1471904580
Это то что нам нужно перед важнейшим в истории клуба матчем.
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ALeX-161-rus
1471924391
Надо чиновников самих проверять,многих уволить. И установить зарплату в три прожиточных минимума,зачем им много денег,они же во благо народа трудятся.
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Garrincha58
1471930905
наглядный пример как надо уничтожать футбол на корню, точно так же происходило в Кубани Торпедо Роторе теперь Ростов кто следующий и точно также все происходит в РФС, пока там чинуши и политиканы никогда ничего в футболе не произойдет перемен к лучшему
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Kurp
1471931388
Вовремя, ну прям герои, они тут как тут. Добьют клуб собственными руками. А может поставлена такая задача?
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kykyi
1471932647
Ну если чиновники в руководство, то кирдык Ростову настал. Себе оклады утроят, остальным урежут.
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Томь вперёд
1471932916
Вот уроды, это вместо поддержки! Видимо кому-то футбол в Ростове совсем не нужен!
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castromen
1471933778
Сильно активизировались паразиты всех мастей. Ростов показал.как можно жить и как можно играть.
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bolela_16
1471934921
Кровососы зашевелились, все хотят поживиться от средств ЛЧ
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vgarakh
1471937115
Подходит время для дележа денег. Чиновники сразу слетелись на корм. Жаль , добьют клуб и на этом успокоятся.
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grand-igor
1471938953
курбан и ростов развалил
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