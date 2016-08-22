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  • Агенты Бердыева хотят повлиять на совет директоров «Локомотива»

Агенты Бердыева хотят повлиять на совет директоров «Локомотива»

22 августа 2016, 22:43
22

Окружение бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева прилагает все усилия к тому, чтобы специалист возглавил «Локомотив».

Сообщается, что агенты Бердыева сосредоточили свое внимание на «Локомотиве» после того, как сорвались переговоры специалиста со «Спартаком», и намерены повлиять на совет директоров железнодорожников, чтобы руководство красно-зеленых назначило экс-наставника «Ростова» на пост главного тренера.

Сообщается, что Бердыева на переговорах с «Локомотивом» представляют сотрудник селекционного отдела «Ростова» Алексей Рыскин, а также агенты.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Бердыев Курбан
Комментарии (22)
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Вомбат
1471896105
Подробнее об агентах Бердыева, плиз. Их много? Они переодетые? Как они влияют? Взятки дают или используют гипноз? А может танцы с бубнами?
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Zenit-84
1471896214
Четки. Он отдал им четки.
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DIDI 23
1471897170
Сообщается, что Бердыева на переговорах с «Локомотивом» представляют сотрудник селекционного отдела «Ростова» Алексей Рыскин........ За что Ростов платит з/п Рыскину ???
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Rzn_za_cska
1471897306
каак уже надоела эта эпопея правильно бубнов сказал это бизнесмен а не тренер
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leonard1984
1471898037
Бердыев возвращайся в Ростов, пользы больше будет, а так складывается впечатление, что тренер за рублем погнался. Не порти свою репутацию как специалиста.
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FanatSerj
1471903999
Сказочники... пля. А Бердыев все тренирует Ростов и тренирует....
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Etiainen
1471928553
Локо, не прогнитесь!! Не нужен этот жадный туркмен!!!
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sergey_86-76
1471933017
самое главное слово в статье "СООБЩАЕТСЯ". кем, когда??? может это самими агентами сообщается, или каким то очередным крупным рогатым скотом, которому лишь бы ляпнуть какую-нибудь хрень, а может это тибетскими монахами сообщается, или алкашом у падика???
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yorgenbarenz
1471934261
Если Ростов пройдёт Аякс,то Курбан Бекиевич получит лестное предложение за границей.Возрадуются руководители некоторых команд РФПЛ.Ведь он им -кость в горле: с клубом-банкротом добивается немыслимого,а у богатеньких почти ничего не получается ! Вот и ненавидят его за это,справедливо боятся хмурых вопросов спонсоров и опасного аудита.
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rubinovyi2
1471945349
Агенты..!! Ахаха! Да здесь целая банда! А,что сразу не написали,про убийства непокорных,взятия в заложники семей членов совета директоров,да и вселенский переворот уж сразу,до кучи!
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