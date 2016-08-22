Агенты Бердыева хотят повлиять на совет директоров «Локомотива»

Окружение бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева прилагает все усилия к тому, чтобы специалист возглавил «Локомотив».

Сообщается, что агенты Бердыева сосредоточили свое внимание на «Локомотиве» после того, как сорвались переговоры специалиста со «Спартаком», и намерены повлиять на совет директоров железнодорожников, чтобы руководство красно-зеленых назначило экс-наставника «Ростова» на пост главного тренера.

Сообщается, что Бердыева на переговорах с «Локомотивом» представляют сотрудник селекционного отдела «Ростова» Алексей Рыскин, а также агенты.