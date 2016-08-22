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  • Мостовой: «В нынешнем сезоне у «Спартака» есть хорошие шансы на высокие места»

Мостовой: «В нынешнем сезоне у «Спартака» есть хорошие шансы на высокие места»

22 августа 2016, 16:07
14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой после победы в 4-м туре чемпионата России над «Краснодаром» (2:0) рассказал об изменениях в стане красно-белых после назначения на пост главного тренера команды Массимо Карреры.

«Первое, что бросается в глаза при новом тренере «Спартака» Массимо Карерре, – это темперамент итальянца, его эмоциональность. Это помогает футболистам, они играют с такой самоотдачей, что на фоне «Спартака» тот же «Краснодар» выглядел беспомощной командой. Конечно, расположение футболистов зависит от результатов, но я не скажу, что в результатах «Спартака» и Карерры есть элемент случайности. Изменения действительно произошли – «Спартак» играет. Прибавилось в желании футболистов, в их агрессивности. Следствием этого являются изменения в тренерском штабе. Карерра вытащил золотую рыбку, приехав в роли одного из тренеров, а сейчас став главным.

Сейчас не стоит делать акцент на победах «Спартака», но я еще перед стартом нового сезона говорил, что у команды в этом году есть хорошие шансы на высокие места. Связано это с тем, что команды уравнялись: мы видим в каком состоянии «Зенит» без Халка, видим ЦСКА, который с трудом обыгрывает не самых сильных соперников. К тому же «Спартак» не будет играть в Лиге Европы, что даст возможность сосредоточиться на внутреннем первенстве. Уверен, что боевой настрой команды останется и в этом сезоне всe будет серьезнее. Главное, чтобы не травмировались ведущие футболисты красно-белых», – сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Qqrza
1471871707
Каждый год одни и теже слова))
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джон базелон
1471872774
Старая песня о главном!
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Untitled-1
1471875715
не завидую Спартаку, как только они оступятся. Те, кто сейчас говорит, что есть шансы на медали, после первой осечки начнут лить говно на Спартак. Впрочем как и всегда.
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Шейник
1471877063
карерим
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Pilottt
1471878605
Не надо раньше времени воздух отрясать. Посмотрим... но начало хорошее!!!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1471878750
Спартаку только + что не играет в евро кубках! Лидеры будут играть, на три фронтах! Так что это шанс, набирать очки до зимы!
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P0rter
1471881861
Хороший игрок был - Мостовой, а как "эксперт" меня раздражает
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Krasnodar 123
1471882705
ЯСНОВИДЯЩИЙ ?
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за ЦСКА с 1980г
1471888990
То есть,Спартак будет сильнее не за счёт своей силы,а за счёт слабости соперников.. Стоит только ЦСКА заявить Муса, или Думбья, или Вагнера,а "Зене" Халка или Данни и...всё, "Спартак"уже не ФК,а Лебединая песня..
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Zeff
1471893493
Как всегда шестое. А потом АЕК.....и всё.
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