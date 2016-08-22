Мостовой: «В нынешнем сезоне у «Спартака» есть хорошие шансы на высокие места»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой после победы в 4-м туре чемпионата России над «Краснодаром» (2:0) рассказал об изменениях в стане красно-белых после назначения на пост главного тренера команды Массимо Карреры.

«Первое, что бросается в глаза при новом тренере «Спартака» Массимо Карерре, – это темперамент итальянца, его эмоциональность. Это помогает футболистам, они играют с такой самоотдачей, что на фоне «Спартака» тот же «Краснодар» выглядел беспомощной командой. Конечно, расположение футболистов зависит от результатов, но я не скажу, что в результатах «Спартака» и Карерры есть элемент случайности. Изменения действительно произошли – «Спартак» играет. Прибавилось в желании футболистов, в их агрессивности. Следствием этого являются изменения в тренерском штабе. Карерра вытащил золотую рыбку, приехав в роли одного из тренеров, а сейчас став главным.

Сейчас не стоит делать акцент на победах «Спартака», но я еще перед стартом нового сезона говорил, что у команды в этом году есть хорошие шансы на высокие места. Связано это с тем, что команды уравнялись: мы видим в каком состоянии «Зенит» без Халка, видим ЦСКА, который с трудом обыгрывает не самых сильных соперников. К тому же «Спартак» не будет играть в Лиге Европы, что даст возможность сосредоточиться на внутреннем первенстве. Уверен, что боевой настрой команды останется и в этом сезоне всe будет серьезнее. Главное, чтобы не травмировались ведущие футболисты красно-белых», – сказал Мостовой.