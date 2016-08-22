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КДК РФС может наказать «Зенит», ЦСКА и Карреру

22 августа 2016, 11:14
10

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инциденты, которые возникли во время матчей 4-го тура чемпионата России.

«В частности, будут рассмотрены следующие вопросы: по матчу «Зенит»ЦСКА: использование пиротехники болельщиками обеих команд; поджигание фанатами армейцев атрибутики «Зенита». По матчу «Спартак»«Краснодар»: использование пиротехники болельщиками красно-белых; выход главного тренера спартаковцев Массимо Карреры за пределы технической зоны», – сообщает источник.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Grelas
1471857070
РФС просто зарабатывает деньги, ничего личного.)
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VIPded
1471857161
Обычное дело... Интересны "расценки"...)))
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nik55
1471858481
вы бы лучше судьями занялись
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dolf666
1471858910
о боже, фаеры зажигали, уууу, всё, терроризм и казнь теперь
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vladimir-7
1471858937
Что-то штрафы у вас по выбору-кого хочу того и оштрафую. Вам-то какое дело до этого.Вы штрафуйте судей за предвзятое судейство и как следует.
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vladimir-7
1471859220
А, что он переступил границу зоны,это, что переступил границу страны? Это касается всех тренеров. Придумали проблему блин.
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PNZ1985
1471869295
нужно же на что то КДК существовать)
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Chesn0k
1471948632
вопрос не в использовании красно-белыми пиротехники, а в том, что им позволяют её проносить
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