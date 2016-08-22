КДК РФС может наказать «Зенит», ЦСКА и Карреру

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инциденты, которые возникли во время матчей 4-го тура чемпионата России.

«В частности, будут рассмотрены следующие вопросы: по матчу «Зенит» – ЦСКА: использование пиротехники болельщиками обеих команд; поджигание фанатами армейцев атрибутики «Зенита». По матчу «Спартак» – «Краснодар»: использование пиротехники болельщиками красно-белых; выход главного тренера спартаковцев Массимо Карреры за пределы технической зоны», – сообщает источник.