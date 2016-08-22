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Лория: «Отбил пенальти вместе с покойным отцом»

22 августа 2016, 00:57
10

Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория поделился своими впечатлениями от матча против «Локомотива» (0:0), в котором он отбил пенальти.

«Эта ничья не только моя заслуга, но и всей команды – игра получилась сумасшедшей. Этот день очень печальный. Два дня назад похоронил отца. Я всего лишь пару тренировок провел с командой. Спасибо тренеру и ребятам, что в меня поверили. Мыслей пропустить матч даже не было. Отец говорил играть. Он всегда меня поддерживал. Сегодня мы играли вместе. Я отбил этот пенальти вместе с ним», – заявил Лория.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив
Комментарии (10)
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SPARTAK-ARMANi
1471816950
Мои соболезнования .
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serega99
1471820102
Большая трагедия. Не представляю, как Лория смог сыграть в этом матче в такой момент, да еще и так феерично. Соболезную.
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СЛАВА 81
1471835981
Заголовок идиотский.
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yurdin
1471839028
Если б не такой заголовок, новость бы не прочитал...
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LokoGoGo
1471839142
Видно было, что вратарь заряжен был и зол, особенно после попадания мяча в я-я. Не знал про отца, соболезную. Действительно, герой. Вышел и спас команду
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63_Camapa_63
1471845029
ГЛория кураж поймал, в двух матчах шикарная игра и шикарные сейвы. Про отца соболезную
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Lev Aleks
1471846798
я болельщик Локомотива с 1994 года,но ЛОРИЯ ВООБЩЕ КРАСАВЧИК)))
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Boniel+
1471850003
Лория молодец!Но,какая сволочь судья!Ставить такие пенальти это преступление,за которые нужно отстранять от судейства пожизненно.
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Тraumtanzеr
1471856146
Сильнейший кипер чемпионата.
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forward163
1471929795
Лория конечно тащер! надеюсь и команда потянется наконецто за ним. верим и ждем!
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