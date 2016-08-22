Лория: «Отбил пенальти вместе с покойным отцом»

Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория поделился своими впечатлениями от матча против «Локомотива» (0:0), в котором он отбил пенальти.

«Эта ничья не только моя заслуга, но и всей команды – игра получилась сумасшедшей. Этот день очень печальный. Два дня назад похоронил отца. Я всего лишь пару тренировок провел с командой. Спасибо тренеру и ребятам, что в меня поверили. Мыслей пропустить матч даже не было. Отец говорил играть. Он всегда меня поддерживал. Сегодня мы играли вместе. Я отбил этот пенальти вместе с ним», – заявил Лория.