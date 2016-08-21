Пашинин: «Локомотив» недоволен этим результатом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал результат матча против «Крыльев Советов» (0:0).

«Мы недовольны тем, что не смогли взять три очка в этой игре, хотя именно такая задача стояла перед командой. Думаю, все ребята недовольны этим результатом. Думаю, мы очень хотели забить, поэтому оставляли большие свободные зоны в обороне. У нас не было того баланса, о котором мы договаривались.

Я бы не сказал, что гости были чрезмерно активно. Скорее, «Локомотив» был не так активен. Нам не удавалось в первом тайме создавать перед соперником неразрешимых задач. Во втором тайме мы увеличили давление на «Крылья», благодаря этому заработали пенальти и создали много моментов, но не смогли их использовать. В таких условиях сложно заработать три очка», – заявил Пашинин.