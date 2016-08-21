Карпин: «Это уже «Спартак» Карреры»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своими впечатлениями от матча красно-белых против «Краснодара» (2:0).

«Каррера присутствовал в команде уже при Аленичеве, и свои идеи он уже тогда до игроков доносил. Так, как сегодня играл «Спартак» – это уже «Спартак» Карреры.

После забитого гола команда не встала, как могло показаться. Забили, и у игроков возникло нормальное желание сбавить темп и сыграть надежнее.

«Краснодару» не хватает наглости фаворитов. Была попытка сыграть в прессинг в начале, но ничего больше они не смогли придумать. В первые 20 минут они ни разу не смогли накрыть защитников «Спартака» и сели на свою половину поля, но сейчас «Краснодар» привык владеть мячом, поэтому в обороне тоже не смогли сыграть уверенно», – считает Карпин.