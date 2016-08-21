Каррера: «Я внес изменения, чтобы игроки могли лучше проявлять себя на поле»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал свой комментарий по итогам матча с «Краснодаром» (2:0).

«Думаю мы показали хорошую игру физически и технически. Мы играли против сильной команды, которая не проигрывала 11 матчей и забила 25 голов, пропустив всего три. Нам было тяжело во время стандартов, угловых и штрафных, но это нормально: когда команда проигрывает, она старается атаковать.

Мне понравилось, как команда боролась до конца. Мы должны расти как команда, стараться более интенсивно прессинговать. Я внес изменения, чтобы игроки могли лучше проявлять себя на поле. Но схему всегда можно поменять», — заявил Каррера.