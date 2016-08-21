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  • Каррера: «Я внес изменения, чтобы игроки могли лучше проявлять себя на поле»

Каррера: «Я внес изменения, чтобы игроки могли лучше проявлять себя на поле»

21 августа 2016, 20:33
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал свой комментарий по итогам матча с «Краснодаром» (2:0).

«Думаю мы показали хорошую игру физически и технически. Мы играли против сильной команды, которая не проигрывала 11 матчей и забила 25 голов, пропустив всего три. Нам было тяжело во время стандартов, угловых и штрафных, но это нормально: когда команда проигрывает, она старается атаковать.

Мне понравилось, как команда боролась до конца. Мы должны расти как команда, стараться более интенсивно прессинговать. Я внес изменения, чтобы игроки могли лучше проявлять себя на поле. Но схему всегда можно поменять», — заявил Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Warrior God
1471800874
Красавчик.
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oyabun
1471801136
Даешь разные тактические схемы, ставящие соперника в тупик!
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Batiqol
1471802605
Надо вернуть аленичева такой Спартак не нравится нам :))))
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andrebest4
1471803165
вроде как начала хоть мысль в игре появляться..а вот комбарик что то хандрит либо у него дома что то случилось либо боится что скоро его подвинут с основы
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bzfar
1471803449
Довольно таки содержательная игра получилась против сильного Краснодара. Работаем в правильном направлении. Уже хочется увидеть полное взаимопонимание игроков.
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Eds
1471806344
Чтобы схемы менять для этого нужны люди, которые могут быть универсальными. Все 11 игроков, включая вратаря. Судя по началу, у ребят есть реальный стимул расти и учиться. Игра показала игроков, как думающих и реально понимающих обстановку на поле и мысль тренера. Самое сложное будет играть с теми, кто обороняется в 11 игроков в стиле Бердыева. И самое интересное с теми, кто стремится к чемпионству. Если только те не будут играть вторым номером. И здесь реально важны новые схемы.... Думаю, что будет интересно дальше.
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Каратель помойников
1471825923
так держать,Массимо!!! вчера была хорошая игра,продолжай в том же духе и все скептики и "специалисты" вафельники то прикроют
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hellkid
1471849027
"Мне понравилось, как команда боролась до конца. Мы должны расти как команда, стараться более интенсивно прессинговать." Отрадно ,что слова Карреры сходятся с действиями на поле. Значит, футболисты слушают и понимают тренера. Даже черт с ним, что победили! главное - показали хорошую игру!
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