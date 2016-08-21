«Локомотив» — «Крылья Советов». Корниленко, Миранчук и Шкулетич начнут матч в основе

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Михалик, Чорлука, Шишкин, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Касаев, Самедов, Шкулетич.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Янбаев, Тарасов, Баринов, Майкон, Хенти, Фернандеш, Лапшов.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Концедалов, Надсон, Цаллагов, Родич, Башкиров, Чочиев, Бруно, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Паскуато, Яхович, Бато, Мбакогу, Божин, Павлов.