Гризманн: «Я хочу сидеть за одним столом с Месси и Роналду»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал поражения в финалах Лиги чемпионов и Евро-2016, в которых он принимал участие.

«Я хочу сидеть за одним столом с Месси и Роналду. Хочу как можно ближе подобраться к их уровню и выигрывать трофеи. Я хочу быть среди лучших.

В финалах Лиги чемпионов и Евро-2016 было много эмоций, напряжения. После них я не чувствовал в себе сил. Я дважды был близок к трофею, но, видимо, время еще не настало. Но я не собираюсь останавливаться. Я буду много работать, чтобы это были не последние мои финалы, и в следующий раз я выиграю. Сейчас я еще больше этого хочу», — заявил Гризманн.